Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gomis transfer ücretini kendisi karşıladı!

27 haftada attığı 26 golle, Galatasaray'a 14 maç kazandıran Gomis, TFF'den kulüp kasasına yaklaşık 37.7 milyon TL girmesini sağladı. Cim Bom'a maliyeti 40 milyon TL olan Fransız yıldız, kendisi için harcanan parayı karşılamak üzere...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gol krallığına emin adımlarla yürüyen Bafetimbi Gomis, kendisi için yapılan tüm masrafları karşılamak üzere... Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun bonservisine 2.5 milyon Euro ödedi. Yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Fransız yıldıza, 2.5 milyon Euro da imza parası verildi. Bunlar alt alta geldiğinde, yaklaşık olarak 40 milyon TL gibi bir rakama karşılık geliyor.

Ancak Gomis, Süper Lig'deki performansıyla bu paranın tamamını çıkaracak gibi görünüyor. 27 haftada 26 gole imza atan Bafetimbi Gomis'in skor ürettiği 16 maçta; Aslan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

1 maç daha kazandırırsa...

Cim Bom böylece TFF'den yaklaşık 37.7 milyon TL puan primi kazandı. Gomis de attığı gollerle bu puanların kazanılmasında başrol oynayan isimdi. TFF, ligde galibiyet başına 670 bin Dolar, yani 2.6 milyon TL ödeme yapıyor. Yani Gomis, Aslan'a bir maç daha kazandırırsa, tüm maliyetini kulüp kasasına geri koymuş olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA