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Gomis, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi rakip olarak istiyor

Ligde 25 kez ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan Gomis'in hedefinde Fenerbahçe var..

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Sarı-lacivertlilere iki lig maçında da gol atamayan Fransız yıldız, bu nedenle Ziraat Türkiye Kupasıfinalinde ezeli rakipleriyle karşılaşmak istiyor..

Gomis'in takım arkadaşlarına, "Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u eleyerek finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. Kupayı kazanmayı ve Fenerbahçe'ye gol atmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi. Ligde 12 takımın filelerini havalandıran Gomis, kalan haftalarda bu seriye Trabzon, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Göztepe'yi de eklemeye çalışacak.

(Fotomaç)

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