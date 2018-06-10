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Gomis'e eküri Campbell

Sarı-Kırmızılı kulüp, Arsenal ile sözleşmesi sona eren golcü için devreye girdi. Terim, 25 yaşındaki yıldız ile Gomis’i çift forvet oynatmayı planlıyor.

  • StarSpor
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FATİH Terim, gelecek sezon için düşündüğü çift forvet sistemi için hayata geçireceği ismi buldu. Galatasaray’ın hocası, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Joel Campbell’ın transferinin gerçekleşmesi için yönetime rapor verdi. Asıl mevkisi sağ kanat olan Campbell santrfor ve sol kanatta da oynuyor. Bu transfer gerçekleşirse Terim, Campbell’ı Gomis ile birlikte oynatacak.

SAKATLIĞI ONU ETKİLEDİ

Bonservisi Arsenal’de olan Campbell, geçen sezon Real Betis’te kiralık oynadı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Kosta Rikalı oyuncu 8 lig maçında 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu Arsenal’de 2015-16’da başarılı bir sezon geçirdikten sonra eski formunu bulamadı.

ÇOK İYİ BİR TRANSFER OLUR

Galatasaray’ın serbest oyuncu olması nedeniyle şansını sonuna kadar zorlayacağı belirtilirken, İspanyol As Gazetesi yorumcusu Jose Antonio Espina, “Campbell serbest bir oyuncu. Bu nedenle etkileyici bir transfer olabilir. Real Betis’te sakatlığı yüzünden fazla oynayamadı. Milli takıma da çağrılıyor. İyi bir transfer olur” dedi.

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