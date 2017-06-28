Gomis'in ardından Calleri de Galatasaray'a geliyor

Transferde bek ve ön libero bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi... Yeni sezon öncesi kadro planlamasını büyük bir titizlikle yapan teknik direktör Igor Tudor'un bir forvet takviyesi daha istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, scout ekibinin de önerisiyle Jonathan Calleri'yi gündemine aldığı belirlendi. Geçen sezonu West Ham'da kiralık olarak geçiren Arjantinli yıldızın bonservisi Uruguay kulübü Maldonado'da bulunuyor. Galatasaray'ın Maldonado'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı, önümüzdeki günlerde Calleri'nin menajeriyle de temasa geçileceği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 maçta sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yarattı.

GEÇEN SEZON BÜYÜK SIKINTI YAŞANDI

Tudor'un Gomis'in dışında bir forvet daha istemesinin perde arkasında Eren Derdiyok olduğu belirtiliyor. Genç teknik adamın Eren'e hiç güvenmediği ve bu nedenle sezona 3 forvetle başlamak istediği belirtiliyor. Galatasaray geçtiğimiz sezona da Eren, Podolski ve Sigthorsson forvet rotasyonu ile başlamıştı. Sigthorsson'un sakatlığı sonrasında sıkıntı yaşanmıştı.

BOCA'DA FUTBOLU ZİRVE YAPTI

Jonathan Calleri, Boca forması giyerken Avrupa devlerinin gündemine girmişti. Fakat Tangocu sürpriz bir hamleyle Uruguay'ın yolunu tutmuştu.

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