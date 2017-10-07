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Gomis'in bu hareketi gönülleri fethetti

Süper Lig'de 7 haftada 7 gol ile Galatasaray'ı liderliğe taşıyan Bafetimbi Gomis, kişiliğiyle de takdir topluyor.

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Fransız yıldız dün instagram hesabından yayınladığı video ve yazdığı mesajla büyük övgü aldı.
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de göründüğü boğaz videosunun altına 'My lovely country' (Benim güzel ülkem) diye yazan tecrübeli forvet, yanında bir kalp ve ay-yıldızlı Türk Bayrağı paylaştı.
 
DÜNYANIN MERKEZİ
 
Gomis'in bu davranışı büyük beğeni aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin sezon başında transfer ettiği Fransız kaleci Cedric Carroso da L'Equipe'te, daha önce "Benim yeni kulübüm mü? Türkiye hariç her yer" sözlerine açıklık getirerek, "Beni, G.Saray'ın teklifini kabul etmeye ikna eden Gomis oldu. İyi de yaptı. Ülkenin bende yanlış bir imajı varmış. İstanbul özel bir yer. Dünyanın merkezindeymiş gibi hissettiriyor" dedi.
 
(Takvim)

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