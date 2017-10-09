Gomis'ten Ampute Milli Takımımız için "Gol, haydi Türkiyem' paylaşımı
Galatasaray'ınyıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Ampute Milli Takımı'na sosyal medya hesabı üzerinden destek verdi.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı.
Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı müsabakayı takip eden yıldız oyuncu sevinme anından bir fotoğrafını takipçilerine aktararak, "Gol, haydi Türkiyem" yazılı bir paylaşımda bulundu.
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