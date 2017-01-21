Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Gönderilecek' denen Aras'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Aras Özbiliz, siyah beyazlı takımda olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Darıca Gençlerbirliği maçında gol atarak Beşiktaş formasıyla ilk sevincini yaşayan Aras Özbiliz, çok mutlu olduğunu söyledi.
 
Sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayan Aras, “Uzun bir süre sonra gol attığım için çok mutluyum. Ayrıca 90 dakika oynadığım için mutluyum. İlk resmi golümü attım” dedi.

Öte yandan, Beşiktaş teknik heyeti de Aras Özbiliz’in performansından çok memnun kaldı. 26 yaşındaki futbolcunun gerçek potansiyelini göstermeye başladığını düşünen Şenol Güneş ve ekibi, gelecek dönemde daha iyi olacağını vurguladı. Aras’ın daha yüzde 40’lık bir performansta olduğu ve zamanla daha iyi yerlere geleceği bildirildi.
 
Veli Kavlak’a özel görsel
 
Beşiktaş’ta Veli Kavlak’ın geri dönüşü sevinç yarattı. Geçen yılın tamamını sakatlıklarla geçiren ve büyük sıkıntı yaşayan Veli, Ziraat Türkiye Kupası’nda Darıca Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Yaklaşık 11 ay sonra resmi bir maçta forma giyen tecrübeli orta saha Avusturya’da da geniş yankı uyandırdı. Avusturya basını özel görsellerle Veli’nin geri dönüşünü haberlerine taşıdı. 
Yapılan görselde; “Geri döndü” ifadesiyle özel bir fotoğraf kullanıldı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 yaşında ilkokulu bitirdi

8 yaşında ilkokulu bitirdi

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA