'Gönderilecek' denen Aras'tan açıklama geldi

Darıca Gençlerbirliği maçında gol atarak Beşiktaş formasıyla ilk sevincini yaşayan Aras Özbiliz, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayan Aras, “Uzun bir süre sonra gol attığım için çok mutluyum. Ayrıca 90 dakika oynadığım için mutluyum. İlk resmi golümü attım” dedi.



Öte yandan, Beşiktaş teknik heyeti de Aras Özbiliz’in performansından çok memnun kaldı. 26 yaşındaki futbolcunun gerçek potansiyelini göstermeye başladığını düşünen Şenol Güneş ve ekibi, gelecek dönemde daha iyi olacağını vurguladı. Aras’ın daha yüzde 40’lık bir performansta olduğu ve zamanla daha iyi yerlere geleceği bildirildi.

Veli Kavlak’a özel görsel

Beşiktaş’ta Veli Kavlak’ın geri dönüşü sevinç yarattı. Geçen yılın tamamını sakatlıklarla geçiren ve büyük sıkıntı yaşayan Veli, Ziraat Türkiye Kupası’nda Darıca Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Yaklaşık 11 ay sonra resmi bir maçta forma giyen tecrübeli orta saha Avusturya’da da geniş yankı uyandırdı. Avusturya basını özel görsellerle Veli’nin geri dönüşünü haberlerine taşıdı.

Yapılan görselde; “Geri döndü” ifadesiyle özel bir fotoğraf kullanıldı.