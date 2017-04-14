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Lens Fenerbahçe'de şimdiden efsane oldu

Oynadığı futbol ve takıma bağlılığıyla dikkat çeken Lens'in sarı lacivertli camiaya kendisini kabul ettirmesi büyük takdir topladı.

  • Milliyet
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Sarı-lacivertlilerde saha içi performansıyla takımın en iyisi kabul edilen Jeremain Lens, saha dışında da yaptığı hareketlerle alkış alıyor. Takımın bir kaptanı gibi davranan Hollandalı yıldız sosyal hareketlerde de boy göstererek, takdir topluyor.

Fenerbahçe’de bu sezon şampiyonluk yarışı istenilen gibi gitmese de özel bir konu büyük sevinç yarattı. Sezon başında Sunderland’den kiralanan Jeremain Lens, kısa sürede takım ve camia ile bütünleşerek, derin izler bırakmayı başardı.

Saha içinde başarılı olduğu kadar saha dışında da adından söz ettiren Lens, adeta bir efsane gibi görülmeye başlandı. 28 yaşındaki futbolcu, sahada takımın en iyisi olarak dikkat çekerken, bir kurtarıcı rolüne büründü. Tıpkı bir kaptan gibi davranan başarılı futbolcu, başta Volkan Demirel olmak üzere herkesin saygısını kazandı. Aynı zamanda teknik direktör Advocaat ile de sık sık fikirlerini paylaşan, sorumluluk alan, her konuda kafa yoran ve profesyonelliğiyle hayran bırakan Lens, son dönemin en iyi transferi olarak değerlendiriliyor. 

İyi örnek

Hollandalı yıldızı takımda tutmanın hesaplarını yapan ve bunun için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe, böyle bir ismi kaçırmak istemiyor.

Son dönemde saha dışındaki görüntüsüyle de taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Lens, sosyal konularda da öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Barcelona basketbol maçını izleyip, taraftarlarla bütünleşen tecrübeli oyuncu, son olarak bir ilkokulda öğrencileri ziyaret etti, ardından sokakta çocuklarla kısa süreli top oynayıp, hoş anlar ortaya çıktı.

Sokakta futbol

Jeremain Lens’in Fenerbahçe’deki takdir toplayan hareketlerine dün bir yenisi daha eklendi. Hollandalı yıldızın sokakta çocuklarla futbol oynaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir parkta çocuklarla beraber futbol oynayan Lens’e taraflı tarafsız herkesten alkış geldi. 

Kuyt örneği

Fenerbahçe’de Jeremain Lens’in hem saha içi hem de saha dışında ortaya koyduğu görüntü akıllara Dirk Kuyt’ı getirdi. 2012-14 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyip, gönülleri kazan Kuyt gibi Lens’in de benzer bir yol çizdiği belirtildi. O dönemde de performansı ve profesyonelliği ile alkışları alan Kuyt’tan sonra yeni bir Hollandalı futbolcu daha gönüllerde taht kurdu.

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