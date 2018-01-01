Gordon Milne: Beşiktaş'taki günlerim masal gibiydi

Beşiktaş'ın en başarılı teknik direktörlerinden olan Gordon Milne, Beşiktaş'ın kulüp dergisine konuştu. İngiltere'nin en önemli futbolcularına karşı futbol oynadığını söyleyerek sözlerine başlayan Milne, "George Best, Bobby Charlton, Dennis Law gibi oyunculara karşı oynama şansını yakaladım. 14 defa ülkemi temsil ettim. Brezilya'ya karşı oynadığımız milli maçlarda, Pele'nin yedeği olduğu Amarildo'ya karşı oynadım. Yaşım ilerleyince Blackpool takımına geçtim, yani hep bir Lancashire evladı kaldım" ifadelerini kullandı.

"SEBA, TAM BİR BABA FİGÜRÜYDÜ"

Beşiktaş'a gelmeden önce özellikle Süleyman Seba için çok özel cümleler duyduğunu söyleyen Milne, "Beşiktaş'a gelmeden önce rahmetli Süleyman Seba için, 'Çok güzel bir ülke, taraftarlar harika, ama en önemlisi tam bir beyefendi başkanları var' demişlerdi. 'Ne olursa olsun, her zaman güvenebileceğin bir adamdır' diye eklediler. Bunları duyunca 'Neden olmasın' dedim ve Türkiye'nin yolunu tuttum. Süleyman Seba tam bir baba figürüydü. Aslında karakterimiz çok uyumluydu. Az konuşurdu. Galibiyette ve mağlubiyette çizgisi aynıydı; 'Ne fazla sevineceksin, ne fazla üzüleceksin.' Hiçbir zaman işime karışmazdı. İngilizcesi pek yoktu, ama ondan duyduğum en güzel söz hep 'Bravo Gordon' oldu. Bir futbolcuya bakıp sıkıntısı var mı,yok mu diye hemen anlar ve gidip derdini sorardı. Bu çok özeldi" dedi.