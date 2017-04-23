Sürpriz iddia! Fenerbahçe, Schmidt ile masaya oturdu
Alman Sport-1 kanalı moderatörü Stutzky, Bayer Leverkusen'in geçen ay yollarını ayırdığı Roger Schmidt'in geçen hafta İstanbul'da Fenerbahçe ile masaya oturduğunu iddia etti.
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Galatasaray derbisi öncesi Almanya'da sürpriz bir teknik adam ismi ortaya atıldı.
Sport-1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Bayer Leverkusen'in mart ayında görevine son verdiği Roger Schmidt'in geçtiğimiz hafta İstanbul'a giderek F.Bahçe ile masaya oturduğunu ileri sürdü.
50 yaşındaki Schmidt, yüzde 47.8'lik galibiyet oranına sahip.
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