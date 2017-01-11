Beşiktaş'tan Huntelaar hamlesi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yaşayıp formasına 3. yıldızı takmayı planlayan Beşiktaş, ikinci yarı öncesinde forvet transferi konusunda büyük mesai harcıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği sonrasında hücum hattına yeni bir isim kazandırmak için çalışmalarını hızlandıran yönetimin, Klaas-Jan Huntelaar için Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’e yaptığı 1.5 milyon Euro’luk (5.8 milyon TL) teklif kabul edildi.

Anlaşma yakın

6 sezondur Mavi-Beyazlılar’da görev yapan 33 yaşındaki yıldız için kulübüyle el sıkışmasının ardından tecrübeli oyuncuyla da pazarlıklara menaceri aracılığıyla başlayan Kara Kartal’ın, anlaşmaya oldukça yakın olduğu bildirildi.

Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor

Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavi gören Huntelaar’ın, 1 haftalık süre içerisinde sahalara geri dönmesinin beklendiği öğrenilirken yönetimin, anlaşma sağlanması halinde ilk olarak bu ismi detaylı sağlık kontrolünden geçirip imzaları sonrasında atacağı açıklandı. 6 aylık sözleşmesinin kaldığı Schalke formasıyla bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran Hollandalı yıldız, kariyerinde daha önce; Ajax, Real Madrid ve Milan gibi takımların da formasını giymişti.

2005-06 sezonunda Heerenveen formasıyla, 2007-08’de de Ajax formasıyla Hollanda Ligi’nde 33’er golle krallık tacını takan başarılı oyuncu, 2011-12’de ise Schalke 04’te rakip fileleri 29 kez havalandırıp bu sevinci yaşamıştı.

Fanatik