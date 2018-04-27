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Göztepe: 5 Karabükspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki açılış maçında Karabükspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Avrupa Kupalarına katılmak isteyen Göztepe rakibini 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Bornova Stadı'nda oynanan mücadelede Göztepe'nin gollerini 11. ve 45+1. dakikada Axel Ngando, 64 ve 77. dakikada Nabil Ghilas ve 80. dakikada Demba Ba kaydetti.

Bu sonuçla 47 puana yükselen Göztepe maç fazlasıyla Trabzonspor'un önüne geçerek 5. sırada yer aldı. Küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ise 12 puanla sonuncu sırada yer aldı.

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