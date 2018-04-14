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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Beşiktaş'ın stadında Tamer Tuna ve Demba Ba'dan fazla kazanmak isteyen yoktu

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Demba Ba ve Tamer Tuna hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı

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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, beIN SPORTS HABER'e özel açıklamalar yaptı. Demba Ba'nın takımda kalmasını istediğini söyleyen Sepil, "Görüşmelerimiz sürüyor. Sonuç çok kısa zamanda belli olur" dedi. Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın geleceği hakkında da dikkat çeken ifadelere yer verdi.
 
DEMBA BA İLE GÖRÜŞECEĞİZ
 
Demba Ba ile Beşiktaş'ın anlaştığı soruları üzerine değerlenrime yapan Sepil, "Kendimize sezon başında 40 puan hedefi koymuştuk, buna çabuk ulaştık. Genelde baktığımızda hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Demba Ba uzun zamandır speküle ediliyor. Görüşüyoruz, Göztepe'de kalmasını istiyorum. Sadece çok iyi bir oyuncu değil hem de karakterli. Kalıp kalmayacağı yakında belli olur. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz, kalacaksa yakında anlaşmalıyız. Başkasıyla yaptığı bir kontrat yok. Anlaşmaya çalışacağız ve sonuç kısa sürede belli olur" dedi.
 
TAMER TUNA KONUSU SEZON SONU
 
Teknik direktör Tamer Tuna ile yeni sözleşme için görüşebileceklerini aktaran yönetici, "Beşiktaş maçından sonra Demba Ba Beşiktaş'ta ünlenen bir oyuncuydu. Tamer Tuna da Beşiktaş'tan gelmişti. Tamer Tuna konusunda hep soru geliyor. Beşiktaş'ın stadında Tamer Tuna ve Demba Ba'dan fazla kazanmak isteyen yoktu, bunu söyleyebilirim. İstedğimiz gibi biten bir maç değildi. Maç 3-1'ken Demba Ba'nın şutu çataldan dönmese belki başka şeyler konuşuyorduk. Tamer Tuna ile sezon sonunda oturup konuşacağız. Sezon sonuna kadar hocamız. Sorun var gibi yazılıyor ama hem Demba Ba hem Tamer Tuna ile ilgili bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

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