Göztepe, Borges'le el sıkıştı

Bursaspor’dan, 500 bin Euro bonservis bedeliyle ve yıllık 900 bin Euro’dan iki seneliğine aldığı Titi’den sonra, Deportivolu Borges de, Göztepe ile el sıkıştı.

İlk maçında iki orta saha oyuncusunu kırmızı kartla kaybeden Göztepe, bedava almak için uğraştığı Borges için, İspanyol kulübüne 1 milyon 300 bin Euro bonservis ödeyecek. İzmir ekibi, oyuncuya ise bonuslar hariç, yıllık 900 bin Euro üzerinden üç yıllık anlaşma teklif etti.

Taraflar her konuda anlaşırken, Göztepe Yönetimi, Titi ve Borges için, komisyonlar ve boruslar hariç toplam 6 milyon 300 bin Euro ödeyecek.

(Milliyet)