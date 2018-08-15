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Göztepe Celso Borges'i İzmir'e getirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil etmeyi planladığı Kosta Rika Milli Takımı oyuncusu Celso Borges, İzmir'e geldi.

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İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'da forma giyen 30 yaşındaki orta  saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek üzere İzmir'e geldiği  öğrenildi.

Borges ile yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrolünün ardından  sporcuyla sözleşme imzalanması bekleniyor.

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