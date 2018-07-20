Göztepe Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.
Deniz Kadah'ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.
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