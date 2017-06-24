Göztepe, eski Trabzonsporlu futbolcu Adrian ile anlaşmak üzere

Göztepe'den Adrian bombası! Süper Lig'e dönüyor...

Süper Lig’in yeni ekibi, forvet arkasına flaş bir isim alıyor... Göz Göz, daha önce Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki Adrian Mierzejewski’yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

14 yıl sonra Süper Lig’e adını yazdıran Göztepe, yaz transfer döneminde 10’un üzerinde ismi kadrosuna katacak. Kümede kalma stresi yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, hamlelerini buna göre yapıyor. Önemli futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de; Adrian Mierzejewski. İzmir ekibi, daha önce Trabzonspor’da görev yapan Polonyalı yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 2014’te Karadeniz takımından ayrılıp Al Nasr’a giden 30 yaşındaki Adrian, sonrasında Birleşik Arap Emirliği ekibi Sharjah’la anlaşmıştı. Buradaki sözleşmesi sona eren başarılı futbolcu, çıktığı 18 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

40 kez milli oldu

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Adrian ile maddi konularda pazarlıklar devam ederken, uzlaşmanın sağlanması bekleniyor. Polonya Milli Takım formasını da 40 kez terleten yıldız 10 numaraya, teknik direktör Tamer Tuna’nın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Portekiz çıkarması!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Göztepe, Portekiz’de bazı isimler için temasta bulunacak. Geçen sezon Akhisar Belediyespor’da kiralık oynayan başarılı sağ bek Miguel Lopes için kulübü Sporting Lizbon’la görüşülecek. Sol beke ise Benfica’daki sözleşmesi biten 33 yaşındaki Eliseu isteniyor. Öte yandan Göz Göz’e Nijeryalı orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu da önerildi.

(Fanatik)