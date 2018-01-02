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Göztepe, eski Trabzonsporlu Majeed Waris ile görüşmelere başladı

Sezonun flaş takımı Göztepe, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefinde eski Trabzonsporlu Majeed Waris var. Lorient’in yıldızıyla görüşmeler başladı.

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Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla beklentileri artıran Göztepe, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor.

Şu ana kadar Kardemir Karabükspor’dan Poko ve Seleznyov, Rubin Kazan’dan Song, Dinamo Kiev’den Kravets ile Utrecth’ten Ayoub’la temasa geçen Sarı-Kırmızılılar’ın asıl bombayı Ganalı yıldız Majeed Waris’le patlatmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Tamer Tuna’nın hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Lorient’in gözdesinin mutlaka takıma kazandırılmasını istediği belirlendi.

Trabzon’dan 4.5’a gitti

İsveç’te Hacken takımıyla Avrupa’ya adım atan 26 yaşındaki Waris ise Rusya’da Spartak Moskova, Fransa’da Valenciennes’te görev aldı. Trabzonspor’un 6 milyon Euro ödeyerek aldığı Waris, Fransa’ya 4.5 milyon Euro’ya gitmişti. Bu sezon 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için Göz Göz’ün satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.

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