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Göztepe, Galatasaray'dan Eren Derdiyok'u istedi

Demba Ba’yı elden kaçıran, Ghilas’ı göndermeyi planlayan Göztepe, Eren Derdiyok’un peşinde. İzmir ekibi, Galatasaray’da bir yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı forveti ikna etmek üzere.

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Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona gençleştirilmiş kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, transferde Süper Lig’i tanıyan isimlere ağırlık verecek. Sarı-Kırmızılılar, forvet transferine öncelik veriyor. Demba Ba’nın biten sözleşmesinin ardından arayışlara başlayan Göztepe’de gündeme Rodallega gelmişti.

Kolombiyalı forvetin durumundaki belirsizlik üzerine rotayı İstanbul’a kıran Göz Göz, Galatasaray’da 1 yıllık sözleşmesi kalan Eren Derdiyok’a kanca attı. Eren’le menaceri aracılığıyla temas kuran İzmir ekibi, transferi bitirmek üzere. Oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Galatasaray’ın bu konuda Göztepe’ye kolaylık sağlayacağı gelen haberler arasında.

Emircan da listede

Küme düşen Gençlerbirliği’nden sağ bek Ahmet Oğuz’la ilgilenen ve transferi resmen bitirmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın alt liglerde oynayan futbolculara da kanca attığı bildirildi. Gölcükspor’un genç forveti Berke Bıyık’ı gündemine alan teknik direktör Bayram Bektaş’ın eski kulübü Ümraniyespor’da top koşturan Mücahit Albayrak ve Emircan Altıntaş’ı da istediği öğrenildi.

’Döviz transferi vurdu’

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, mevcut yabancılarla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Gönderilmesi gündemde olan Gouffran ve Ghilas’la konuştuğunu ancak Scarione’ye ulaşamadığını belirten genç teknik adam, “Döviz kurunda yaşanan artış ve istenen yüksek miktarlar piyasayı etkiliyor.

Önce mevcut yabancı futbolcularımızın bize neler katabileceğini görmeliyiz. Çünkü birini gönderip birini transfer etmek oldukça maliyetli. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Genç futbolcuları da elbette değerlendireceğiz. Her yerde tarama yapıyoruz” diye konuştu.

(Fanatik)

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