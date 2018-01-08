Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Bursaspor; Karabüksporlu Poko'yu istiyor
Kardemir Karabükspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Poko için transfer yarışı iyice kızıştı.
Kardemir Karabükspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu Poko'nun transferi için 4 takım birbiriyle yarışıyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla oynadığı oyun ile dikkatleri üzerine çeken Poko için ilk olarak Göztepe Karadeniz ekibiyle temas kurmuştu. Ancak Karabükspor, başarılı futbolcu için verilen teklifi az bulmuştu. Daha sonra Gençlerbirliği, Konyaspor ve son olarak Bursaspor’un da kadrosuna katmak istediği futbolcu için kırmızı-mavili ekibin yaklaşık 2.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Poko için Karabükspor'a 1.5 milyon Euro'ya yakın ücretin teklif edildiği, ancak Karabük'ün kendi istediği rakamlara ulaşıldığı takdirde Poko'nun transferine izin vereceği belirtildi.
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