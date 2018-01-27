Göztepe ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Karşılaşmada Kayserispor'un golünü 20. dakika Badji atarken, Göztepe'nin golünü 72. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Konuk ekip Kayserispor'da Kana Biyik 76. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde aynı puanla alt alta sıralanan iki takım bu sonuçla puanlarını 31'i yükseltti. Ligde son iki maçını kaybeden iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu arada maçın hakemi Fırat Aydınus maçın bitiş düdüğünün ardından sarı kartı bulunan Kayserispor'dan Badji'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.