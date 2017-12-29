Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe, maaşı 750 bin Euro'ya yükseltilen Adis Jahovic'e son bir teklif daha yapacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk başarılı performans gösteren takımlardan Göztepe'de yönetim transfer çalışmaları için harekete geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde çalışmalarını hızlandırırken iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına tüm futbolcularını davet eden teknik direktör Tamer Tuna, 1 hafta içinde gidecek isimleri yönetime bildirecek.

Kadrosuna en az 2 futbolcuyu dahil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunda yer alan golcü Adis Jahovic için de yoğun bir mesai harcayacak. Süper Lig ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetimin, oyuncunun menajeriyle Antalya'da bir araya geleceği öğrenildi.

Jahovic'in yıllık ücretini 750 bin Euro'ya yükselten yönetim kurulu, oyuncuya son bir teklif sunacağı belirtildi. Göztepe'de mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncuda sorun çıkmasını beklemeyen yönetimin, yine sözleşmesi mayısta bitecek stoper Milos Kosanovic ve kaleci Beto'yla da masaya oturacağı ifade edildi.

Transfer listesinde Kardemir Karabükspor'dan Poko ve Seleznyov, Rubin Kazan'dan Alex Song, Utrecth'ten Yassin Ayoub, Dinamo Kiev'den Artem Kravets gibi önemli isimleri bulunduran Göztepe'de takımdan ayrılması gündeme gelen futbolcuların da netleştiği ifade edildi.

Göztepe'de bu sezon hiçbir lig maçında şans bulamayan Segbefia başta olmak üzere, Schwechlen, Emrecan ve Ghilas'ın gönderilecekler listesinde başta olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA