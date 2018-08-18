Göztepe Marcus Berg'i transfer etmeye çok yakın

HAFTA İÇİ İZMİR’E GELECEK

■ İSPANYOL Deportivo La Coruna'nın orta sahası Celso Borges'e Sarı-Kırmızılı formayı giydiren Göztepe yönetimi, İsveç Milli Takımı’nın santrforu Marcus Berg'e kanca attı. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain’de oynayan 32 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlayan Göz-Göz’ün, hafta içinde Berg’i İzmir’e getirmesi bekleniyor. Yönetimin Berg’i kadrosuna katması halinde, Nabil Ghilas ile yollarını ayıracağı da öğrenildi.

İSVEÇ’İN 1 NUMARALI FORVETİ

■ RUSYA'DA düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'nın 1 numaralı golcüsü olan ve çeyrek final gören Berg, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Futbola ülkesinde Göteborg'da başlayan yıldızı oyuncu, Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven, Almanya'da Hamburg ve Yunanistan'da Panathinaikos formalarını giydi. Berg geçen sezon Al-Ain formasıyla 29 karşılaşmada 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

(Gunes)