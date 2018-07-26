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Göztepe, Mario Gomez ile görüşüyor

Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına devam eden Göztepe, forvet hattın taraftarı heyecanlandıracak bir isim istiyor, o isim Beşiktaş'ın eksi golcüsü Mario Gomez.

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Transferde son olarak Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Göztepe'nin, dünyaca ünlü yıldız Mario Gomez'le ilgilendiği ortaya çıktı.

Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giyen 33 yaşındaki futbolcuya Başkan Mehmet Sepil'in önce 1.2 milyon euro, ardından 1.5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Forvete tribünleri ayağa kaldıracak bir ismi getirmeyi düşünen sarı-kırmızılıların Gomez'le temaslarını sıklaştıracağı vurgulandı. Gomez'in Stuttgart'tan ayrılması halinde Türkiye'ye bir kez daha gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda forma giyen Alman oyuncu Süper Lig'de 33 maça çıkıp 26 gol atmıştı. Mario Gomez o sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bayern Münih gibi dünya devinde de 4 sezon top koşturan Gomez, İtalya'da Fiorentina ve ülkesinde Wolfsburg'da görev yaptı. Gomez 74 defa milli formayı terletti.

Deportivo'dan orta saha Celso Borges ve Bursaspor'dan stoper Titi ile prensipte anlaşan Göztepe için Aleandro Rosi iddiası da ortaya atıldı. İtalyan medyası, kanatlarda görev yapan Rosi'yi Bursaspor, Sivasspor ve Göztepe'nin de istediğini yazdı. İtalyan oyuncu geçen sezon formasını giydiği Genao ile yollarını ayırdı.

(DHA)

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