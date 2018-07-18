Göztepe, Samed Ali Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe geçtiğimiz sezon Menemen Belediyespor'da forma giyen Semad Ali'yi kadrosuna kattı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Son olarak Menemen Belediyespor forması giyen forvet oyuncusu Samed Ali Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

10 Eylül 1995 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Samed Ali 2011 yılında Kayserispor forması ile profesyonel futbol kariyerine başladı.

Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu, Kayseri Erciyesspor, Erzin Belediyespor ve son olarak Menemen Belediyespor forması giyen Samed Ali 2017-2018 sezonunu 25 gol ile tamamladı.

Samed Ali Kaya'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.