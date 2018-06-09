Göztepe Selçuk Şahin ve Sabri Sarıoğlu ile resmen yollarını ayırdı
Göztepe, Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'le yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin’e emekleri için teşekkür etti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"2017-18 sezonunda takımımızda kaptanlık görevini üstlenen oyuncularımız Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
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