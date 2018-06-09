Göztepe Selçuk Şahin ve Sabri Sarıoğlu ile resmen yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin’e emekleri için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2017-18 sezonunda takımımızda kaptanlık görevini üstlenen oyuncularımız Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."