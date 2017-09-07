Göztepe, Sırp savunmacı Kosanovic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de 4'ncü hafta randevusunda pazar günü Başkent deplasmanında Osmanlıspor'la karşılaşacak Göztepe, aradığı stoperi transferin bitimine 2 gün kala Belçika'da buldu.

Daha önce Filip Halender, Zoran Nizic ve Alexander Mitrovic gibi oyuncularla görüşen yönetim, ismi transfer döneminin başında Fenerbahçe ile anılan Standard Liege'in Sırp savunmacısı Milos Kosanovic'i renklerine bağladı. 27 yaşındaki futbolcunun 1 sezonluğuna kiralandığı bildirildi. Bugün İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçen Kasonovic'in Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Futbola ülkesinin Mladost Apatin takımında başlayan 1.82 boyundaki stoper, ardından Vojvodina'ya transfer oldu. İlk yurt dışı deneyimini Polonya'nın Cracovia Krakow ekibinde yaşayan Kosanovic, Belçika'da Mechelen ve Standad Liege formalarını giydi. Bu sezon Liege'de 2 maçta görev yapan deneyimli oyuncu, 1 kez Sırbistan Milli Takımı'nda oynadı. Kosanovic'i kadroya dahil edip savunmasını güçlendiren Göztepe'nin sağ kanat arayışı da sürüyor.

İzmir ekibinin transferin son gününde eski Fenerbahçeli Volkan Şen ya da Galatasaraylı Emrah Başsan'dan birine imza attırabileceği öğrenildi.