Göztepe taraftarları Demba Ba'yı ıslıkladı
Göztepe ile Kardemir Karabükspor Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelirken, Sarı Kırmızılı taraftarlardan Demba Ba'ya Beşiktaş protestosu yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlarken, Senegalli golcüye taraftarlardan tepki geldi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslılarken sonrasında ''Burası Göztepe Beşiktaş değil!'' diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.
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