Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, eski kulübü Beşiktaş'a karşı sahaya çıkıyor

Son 2 sezonda siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak 2 şampiyonluk yaşayan Tuna, sarı-kırmızılılardaki ilk teknik adamlık deneyiminde başarılı bir 10 hafta geçirdi. Kritik randevu öncesi 17 puan toplayıp Kartal'ın yalnız 1 puan gerisine düşen Tuna'nın ekibi, rakibinden daha fazla gol atmayı başardı. Rakip filelere 21 gol gönderen Göztepe, 16 gollü siyah-beyazlıları sollarken savunmada ise geride kaldı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 10 karşılaşmada 11 gol yerken Göztepe ise 18 kez topu filelerinde gördü.

Tuna, Süper Lig'deki ilk sezonunda daha önce zorlu Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 4 puan çıkardı. Göztepe cezası yüzünden ligin ilk haftasında seyircisiz oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken yine boş tribünler önünde Trabzonspor'u 3-2 yendi. Beşiktaş'ta başarının mimarları olan iki teknik adamın ilk kez rakip olacağı maçta çıkacak sonuç şimdiden merak konusu olurken, Tamer Tuna'nın futbolcularına eski takımının tüm eksi yönlerini ezberlettiği öğrenildi. Beşiktaşlı oyuncuları da iyi tanıyan teknik adamın, Quaresma, Cenk, Talisca ve Babel gibi etkili isimlere önlem alacağı bildirildi. Göztepe'de 11 golle krallık yarışında ilk sırada olan golcü Adis Jahovic, cezalı olduğu için görev yapamayacak. Beşiktaş'ta ise Caner cezalı durumda.

BİLETLER SATIŞA ÇIKAR ÇIKMAZ BİTTİ

Göztepe'nin Beşiktaş'ı pazar günü saat 19.30'da konuk edeceği maçın biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Biletlerin sitede bugün saat 11.00'de satışa çıkmasını bekleyen binlerce taraftarlar, satış başlar başlamaz 5 dakika bile geçmeden tüm koltukları doldurdu. 9 bin kapasiteli Bornova Stadı'nda maraton tribününü sezon başında kombine olarak satan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş randevusunun biletlerini ise VIP 200, numaralı 100, kuzey kale arkası 15, misafir tribün 20 TL'den satışa sunmuştu. Statta konuk Beşiktaş taraftarına ise 495 kişilik kontenjan ayrılmıştı.