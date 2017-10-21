Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Son dakikalarda verdiğimiz pozisyonlar karakterimizi yansıtmadı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 3-3’lük beraberliğe üzüldüklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önemli avantajı koruyamadıklarını belirten Tuna, “3-1 geriden gelip puan alan Alanyaspor’u tebrik ediyoruz. Bu dönüşleri yapan bir takımdı. 1-0 öne geçtik ve bu moralle ikinci yarı topa daha fazla olan taraftık. Alanyaspor da kazandığı toplarla hızlı ataklar geliştirdi. Rakibimiz ligin en hızlı koşan ileri oyuncularına sahip. Son dakikalarda gol pozisyonları verişimiz karakterimizi yansıtmadı. Beto ve Peybernes’in sakatlığı yüzünden oyundan çıkması planlarımızı etkiledi. Rakibe çok orta yaptırdık. Karambole dönüşen toplarda golleri yedik. Güzel, keyifli bir maç oldu. Taraftarımızın coşkusu harikaydı. İstediğimiz bir maçı berabere tamamladık. Maalesef beraberlik çok üzücü” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanında yabancı yolculara köpekli arama

Atatürk Havalimanında yabancı yolculara köpekli arama

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Zalımlar geri döndü

Zalımlar geri döndü

900 yıllık mumya şaşkınlık içinde bıraktı

900 yıllık mumya şaşkınlık içinde bıraktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA