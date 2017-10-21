Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Son dakikalarda verdiğimiz pozisyonlar karakterimizi yansıtmadı

Önemli avantajı koruyamadıklarını belirten Tuna, “3-1 geriden gelip puan alan Alanyaspor’u tebrik ediyoruz. Bu dönüşleri yapan bir takımdı. 1-0 öne geçtik ve bu moralle ikinci yarı topa daha fazla olan taraftık. Alanyaspor da kazandığı toplarla hızlı ataklar geliştirdi. Rakibimiz ligin en hızlı koşan ileri oyuncularına sahip. Son dakikalarda gol pozisyonları verişimiz karakterimizi yansıtmadı. Beto ve Peybernes’in sakatlığı yüzünden oyundan çıkması planlarımızı etkiledi. Rakibe çok orta yaptırdık. Karambole dönüşen toplarda golleri yedik. Güzel, keyifli bir maç oldu. Taraftarımızın coşkusu harikaydı. İstediğimiz bir maçı berabere tamamladık. Maalesef beraberlik çok üzücü” diye konuştu.