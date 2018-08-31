Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe ve Ankaragücü Umut Nayır'la ilgileniyor

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Umut Nayır için Göztepe ve Ankaragücü devreye girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın yeni transferine Süper Lig'den talip çıktı. Güneş son kararını bugün verecek. Transferin sessiz takımlarından biri olmalarına rağmen Erol Bulut yönetiminde harika bir sezon başlangıcı yapan Yeni Malatyaspor, son gün forvetini güçlendirmek için operasyon başlattı. Daha önce 1. Lig’de takımın formasını yarım sezon giyen, sonrasında ise Göztepe ve Ankaragücü’nde şampiyonluk yaşayıp Beşiktaş’a giden Umut Nayir’le el sıkışıldı. Genç forvetin kiralanması için Beşiktaş’tan onay gelirse transferin bugün resmiyet kazanacağı bildirildi. 

Genç forvetin kiralanması için Beşiktaş’tan onay gelirse transferin bugün resmiyet kazanacağı bildirildi.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA