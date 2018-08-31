Göztepe ve Ankaragücü Umut Nayır'la ilgileniyor

Beşiktaş'ın yeni transferine Süper Lig'den talip çıktı. Güneş son kararını bugün verecek. Transferin sessiz takımlarından biri olmalarına rağmen Erol Bulut yönetiminde harika bir sezon başlangıcı yapan Yeni Malatyaspor, son gün forvetini güçlendirmek için operasyon başlattı. Daha önce 1. Lig’de takımın formasını yarım sezon giyen, sonrasında ise Göztepe ve Ankaragücü’nde şampiyonluk yaşayıp Beşiktaş’a giden Umut Nayir’le el sıkışıldı. Genç forvetin kiralanması için Beşiktaş’tan onay gelirse transferin bugün resmiyet kazanacağı bildirildi.

Genç forvetin kiralanması için Beşiktaş’tan onay gelirse transferin bugün resmiyet kazanacağı bildirildi.

(Fanatik)