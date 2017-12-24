Göztepe'de forma giyen Tanju Kayhan, Veli Kavlak ile takım arkadaşı olabileceğini söyledi

Beşiktaş'ın müzmin sakat futbolcusu Veli Kavlak, siyah-beyazlı ekipten ayrılma seçeneğini düşünüyor. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönüş hazırlığı yapan ve ligin ikinci yarısıyla birlikte top başı yapması beklenen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İzmir ekibi Göztepe'ye gidebileceği ortaya çıktı.

"Veli'yle her gün konuşuyoruz"

2011 yazında Rapid Wien'den Veli Kavlak ile birlikte Beşiktaş'a transfer olan ve şu an Göztepe forması giyen Tanju Kayhan, arkadaşının kendi takımlarına transfer olabileceğini ima eden sözler söyledi. Alman basınına konuşan Kayhan, "Veli ile her gün iletişim halindeyiz" dedikten sonra şöyle devam etti:

'Tamer Tuna çok yakından tanıyor'

"Kendisi inanılmaz ağır bir sakatlık geçirdi. Bu yüzden çok üzgünüm. Tekrar sağlığına kavuşur kavuşmaz eski Veli olacaktır. Bizim teknik direktörümüz (Tamer Tuna), Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü ve tabii ki Veli'yi çok yakından tanıyor." Göztepe ile sözleşmesi bu sezon sonunda biten Tanju, kulübün kendisiyle sözleşme uzatacağına dair duyumlar aldığını da iletti.

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