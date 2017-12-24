Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe'de forma giyen Tanju Kayhan, Veli Kavlak ile takım arkadaşı olabileceğini söyledi

Göztepeli Tanju Kayhan, uzun süren sakatlığından kurtulmasına az kalan yakın arkadaşı Beşiktaşlı Veli Kavlak'ın, İzmir ekibine transfer olabileceğini ima etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın müzmin sakat futbolcusu Veli Kavlak, siyah-beyazlı ekipten ayrılma seçeneğini düşünüyor. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönüş hazırlığı yapan ve ligin ikinci yarısıyla birlikte top başı yapması beklenen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İzmir ekibi Göztepe'ye gidebileceği ortaya çıktı.

"Veli'yle her gün konuşuyoruz"

2011 yazında Rapid Wien'den Veli Kavlak ile birlikte Beşiktaş'a transfer olan ve şu an Göztepe forması giyen Tanju Kayhan, arkadaşının kendi takımlarına transfer olabileceğini ima eden sözler söyledi. Alman basınına konuşan Kayhan, "Veli ile her gün iletişim halindeyiz" dedikten sonra şöyle devam etti:

'Tamer Tuna çok yakından tanıyor'

"Kendisi inanılmaz ağır bir sakatlık geçirdi. Bu yüzden çok üzgünüm. Tekrar sağlığına kavuşur kavuşmaz eski Veli olacaktır. Bizim teknik direktörümüz (Tamer Tuna), Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü ve tabii ki Veli'yi çok yakından tanıyor." Göztepe ile sözleşmesi bu sezon sonunda biten Tanju, kulübün kendisiyle sözleşme uzatacağına dair duyumlar aldığını da iletti.    

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA