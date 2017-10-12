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Göztepe'de Hakan Çinemre 6 ay sahalardan uzak kalacak

İzmir ekibinde ön çapraz bağında yırtık saptanan Hakan Çinemre, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sağ dizinden sakatlanan Hakan Çinemre'nin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
 
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çinemre'nin dünkü  antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı kaydedildi. Yapılan tetkikler sonucunda  Hakan'ın ön çapraz bağında yırtık saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
 
Genç savunma oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı  kaydedildi.

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