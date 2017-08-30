Göztepe'de Sandro ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sandro ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Sandro'ya teşekkür edilirken, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.

Bu sezon Avusturya kampından itibaren takımla çalışmalara katılmayan Gürcü futbolcu, geçen sezon 15 lig ve 2 kupa maçında görev almıştı.