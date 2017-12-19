Göztepe'den sözlü saldırı açıklaması

Göztepe Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşma sonrası protokol tribününde konuk ekip yöneticilerine yönelik sözlü sataşmayla ilgili ilgili bir açıklama yayımladı.

Göztepe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Atiker Konyaspor maçı öncesinde ve müsabaka sırasında, saha içinde, tribünlerde veya saha dışında en ufak olumsuz olarak nitelendirilebilecek bir olayın meydana gelmediği belirtilerek, "Müsabaka sonrasında protokol tribününde bulunan bir kendini bilmezin Atiker Konyaspor yöneticilerine yönelik sözleri başta kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bütün Göztepelileri üzmüştür. Olayın hemen sonrasında Başkanımız Mehmet Sepil, yönetim kurulu üyelerimiz ve protokol tribününde bulunan Göztepeliler derhal müdahale etmiş, bu kişinin kabul edilemez sözleri dışında herhangi bir üzücü olayın meydana gelmesine izin vermemişlerdir. Bizzat başkanımız Mehmet Sepil ve başkan vekilimiz Talat Papatya, yaşanan olaydan dolayı Atiker Konyasporlu yöneticilerden özür dilemiş ve üzüntülerini bildirmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp başkan vekili Talat Papatya'nın, yaşananların ardından Konyaspor yöneticilerini tek tek aradığı ve camia adına üzüntülerini bildirdiği vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Toplumun her kesiminden insanı, bünyesinde ve tribünlerinde bulunduran Göztepemizin en büyük değerlerinden biri de inanç hürriyetine olan saygısıdır. Tüm inançlara ve özellikle aziz milletimizin büyük çoğunluğunun mensubu olduğu dinimize yapılacak saygısızlıklar kulübümüz tarafından asla kabul edilemez. İnsanların inançlarına yönelik her türlü saldırı Göztepe Kulübü tarafından şiddetle reddedilmektedir. Bu münferit ve üzüntü verici olaydan dolayı üzgün olduğumuzun ve konunun yetkililer tarafından takip edileceğine olan inancımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği ve birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, üzücü ve kabul edilemez münferit hadiseyi, pek çok Konya kökenli vatandaşımızın yaşadığı İzmir’e ve Göztepe Kulübüne mal etmemeleri konusunda Konyaspor yönetiminden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz."