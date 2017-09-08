Göztepe'nin 19. transferi Milos Kosanovic!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen Milos Kosanovic'le kiralık olarak anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Kosanovic'le satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kariyerinde kendi ülkesinde Vojvodina ve Miadost Apatin takımlarında forma giydikten sonra Polonya ekibi Cracovia Krakow'a transfer olan Kosanovic, 2013-2014 sezonunda başladığı Belçika kariyerinde ise Mechelen ve Standart Liege'de mücadele etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.