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Göztepe'nin 19. transferi Milos Kosanovic!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen Milos Kosanovic'le kiralık olarak anlaştı.

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Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki savunma  oyuncusu Kosanovic'le satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme  imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde kendi ülkesinde Vojvodina ve Miadost Apatin takımlarında  forma giydikten sonra Polonya ekibi Cracovia Krakow'a transfer olan Kosanovic,  2013-2014 sezonunda başladığı Belçika kariyerinde ise Mechelen ve Standart Liege'de mücadele etti.

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