Karabükspor’u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5.’lik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe’ye Demba Ba’dan kötü haber.

Sarı-Kırmızılılar’da taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba’nın sakatlığının nüksettiği ve Yeni Malatya karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Demba Ba, iki hafta takımından uzak kaldıktan sonra Karabük’e karşı dönmüştü.