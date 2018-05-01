Göztepe'ye Demba Ba'dan kötü haber
Karabükspor’u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5.’lik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe’ye Demba Ba’dan kötü haber.
Karabükspor’u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve 5.’lik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe’ye Demba Ba’dan kötü haber.
Sarı-Kırmızılılar’da taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba’nın sakatlığının nüksettiği ve Yeni Malatya karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Demba Ba, iki hafta takımından uzak kaldıktan sonra Karabük’e karşı dönmüştü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.