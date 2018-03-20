Grand Medical Manisaspor'da Makukula korkusu!

Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar kulübe dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dünar'ın açıklamaları:

'Ariza Makukula 1.700.000 euroya transfer edilmiş.8 yılda ödenen parası 125.000 €, 3 yönetim sadece 125 bin euro ödemiş. Haziran ayında Makukula avukatına ‘Manisaspor lig düşsün’ derse, biz hiç 2. Lig’e başlamadan 3. Lig’den başlıyoruz. Portekiz federasyonuna 25 bin euro ödemediğimiz takdirde -3, Perovic’in kulübüne ödemediğimizde -3, Novillo’ya da 70 bin euro ödemediğimizde bir -3 cepte görünüyor. Bu paralar ödenmezse eksi 9 puan ile başlıyoruz. Kulüplerin aldığı resmi TFF lisans sözleşmesi var. Şu durumda Manisaspor’un onu da alabilme ihtimali yok. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek yeni sezona eksi 12 puanla başlamamız çok yüksek bir ihtimal. Kulüpte belgelerle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Belgelere ulaşmakta çok güçlük çekiyoruz. Bu aldığımız bilgilerin çoğunluğu şifaen edinilmiş bilgiler. Eski başkanın (Abdullah Mergen) genel kurulda ‘hesaplar karışık’ demesi bile hafif kalıyor sanki.'