Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Grand Medical Manisaspor'da Makukula korkusu!

Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar önemli açıklamalarda bulundu. Dündar, Manisaspor'un eski futbolcuları Ariza Makukula'nın iki dudağının arasında olduğunu belirtirken, futbolcunun küme düşmesini istemesi halinde takımın küme düşeceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar kulübe dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dünar'ın açıklamaları:

'Ariza Makukula 1.700.000 euroya transfer edilmiş.8 yılda ödenen parası 125.000 €, 3 yönetim sadece 125 bin euro ödemiş. Haziran ayında Makukula avukatına ‘Manisaspor lig düşsün’ derse, biz hiç 2. Lig’e başlamadan 3. Lig’den başlıyoruz. Portekiz federasyonuna 25 bin euro ödemediğimiz takdirde -3, Perovic’in kulübüne ödemediğimizde -3, Novillo’ya da 70 bin euro ödemediğimizde bir -3 cepte görünüyor. Bu paralar ödenmezse eksi 9 puan ile başlıyoruz. Kulüplerin aldığı resmi TFF lisans sözleşmesi var. Şu durumda Manisaspor’un onu da alabilme ihtimali yok. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek yeni sezona eksi 12 puanla başlamamız çok yüksek bir ihtimal. Kulüpte belgelerle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Belgelere ulaşmakta çok güçlük çekiyoruz. Bu aldığımız bilgilerin çoğunluğu şifaen edinilmiş bilgiler. Eski başkanın (Abdullah Mergen) genel kurulda ‘hesaplar karışık’ demesi bile hafif kalıyor sanki.'

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA