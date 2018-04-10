Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Grasshoppers Murat Yakın'ın görevine son verdi

İsviçre temsilcisi, teknik direktör Murat Yakın ve kardeşi Hakan Yakın ile yolları ayırma kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsviçre Birinci Futbol Ligi takımlarından  Grasshoppers, teknik direktör Murat Yakın ve antrenör kardeşi Hakan Yakın ile  yollarını ayırdı.

Ligde son 5 haftada galibiyet alamayan İsviçre ekibi, internet  sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Stephan Anliker ve Murat Yakın  arasında gerçekleşen toplantının ardından ayrılık kararının alındığını bildirdi.

Geçiş döneminde takımı sportif direktör Mathias Walther ile eski  antrenörler Patrick Schnarwiler ile Timo Jankowski'nin çalıştıracağı kaydedildi.

Grasshoppers'ta yedi aydır görev yapan 43 yaşındaki Murat Yakın,  çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK’dan teröristlere Şemdinli’de büyük darbe

TSK’dan teröristlere Şemdinli’de büyük darbe

Vücudundan sürekli metal iğne çıkıyor

Vücudundan sürekli metal iğne çıkıyor

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA