Grasshoppers Murat Yakın'ın görevine son verdi
İsviçre temsilcisi, teknik direktör Murat Yakın ve kardeşi Hakan Yakın ile yolları ayırma kararı aldı.
İsviçre Birinci Futbol Ligi takımlarından Grasshoppers, teknik direktör Murat Yakın ve antrenör kardeşi Hakan Yakın ile yollarını ayırdı.
Ligde son 5 haftada galibiyet alamayan İsviçre ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Stephan Anliker ve Murat Yakın arasında gerçekleşen toplantının ardından ayrılık kararının alındığını bildirdi.
Geçiş döneminde takımı sportif direktör Mathias Walther ile eski antrenörler Patrick Schnarwiler ile Timo Jankowski'nin çalıştıracağı kaydedildi.
Grasshoppers'ta yedi aydır görev yapan 43 yaşındaki Murat Yakın, çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.