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Green'den Duncan için bir günlük kontrat önerisi

Efsane oyuncu Tim Duncan, geçtiğimiz Pazartesi sabahı San Antonio Spurs ile birlikte antrenman tesisinde şut attı ve biraz da çalıştı. Spurs'lü Danny Green, Duncan'ın Tony Romo'nun Dallas Mavericks ile bir günlüğüne anlaşması gibi aynı şekilde Spurs'le anlaşması gerektiğini söyledi.

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Green, açıklamasında "Vücut olarak fit kalmaya çalışıyor. Onunla hala kontrat imzalayabilecekmişiz gibi duruyor. Finallerin ya da benzeri bir serinin 6. maçında bir günlüğüne bizimle anlaşmalı ve yüzük almalı. Eğer 6. maçta 3-2 öndeysek, Romo anlaşması imzalamalıyız." şeklinde konuştu.
 
'Romo anlaşması', Mavericks'in, Amerikan futbolu ligi NFL takımlarından Dallas Cowboys'un emekli quarterback'i Tony Romo'yu onurlandırmak için bir günlüğüne kendisiyle anlaşması anlamına geliyor.
 
Sporx

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