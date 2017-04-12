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Griezmann attı, Atleti avantajı kaptı!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçında Atletico Madrid, Leicester City'i 1-0 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde Atletico Madrid ile Leicester City karşı karşıya geldi.

İspanya'daki ilk maçta Atletico Madrid, Leicester City'yi ilk yarıda bulduğu tek golle mağlup etmeyi başardı.

Atletico Madrid'in golü 28. dakikada penaltıdan Fransız golcü Antoine Griezmann kaydetti.

Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı. Leicester City ise bu sezon Avrupa'da 3. mağlubiyetini yaşadı.

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