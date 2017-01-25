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Sidiki Maiga resmen Alcorcon'da

Galatasaray'ın antrenmanlarda denediği 17 yaşındaki Malili futbolcu Sidiki Maiga, İspanya 2.Lig takımlarından Alcorcon'la anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'ın denemelere aldığı ancak maliyetinin yüksek olması nedeniyle gönderdiği Sidiki Maiga, İspanya 2. Lig ekibi Alcoron ile sözleşme imzaladı.
 
Gelecek vaad eden oyuncular arasında gösterilen 17 yaşındaki Malili futbolcu İspanya 2. Ligi'nde forma giyecek.

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