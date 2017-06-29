Galatasaray'ın Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Maicon İstanbul'a geldi

Transferde Batefimbi Gomis ve Belhanda bombalarını art arda patlatan Galatasaray, beklenen bir ismi daha İstanbul'a getirdi.

Sarı kırmızılıların, Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Maicon, İstanbul'a geldi.

Kulübüne veda etti

Maicon, bugün sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Geçen sezon devre arasında Porto'dan Sao Paulo'ya kiralık olarak giden, sezon sonunda da 12 milyon Euro karşılığında transfer edilen tecrübeli stoper, mesajında Brezilya ekibinin taraftarlarına teşekkür etti.