Cimbom Graziano Pelle ve Salomon Kalou'yu istemedi

Defans hattına Ahmet Çalık takviyesi yapan ve bu bölgede tercih sayısını dörde çıkaran (Hakan Balta - Serdar Aziz- Semih Kaya) Galatasaray yönetimi transfer sezonunun kapanmasına 12 gün kala bir de forvet arayışına girerken, sarı kırmızılı kulübe menajerler aracılığı ile biçok ismin önerildiği belirtildi.



PELLE VE KALOU VETO YEDİ



Maliyet açısından kulübe ağır külfet getirmeyecek ve transfer edilir edilmez takıma direkt olarak katıkda bulunacak bir golcü arayan Cimbom'a İtalyan golcü Graziano Pelle ve Salomon Kalou'nun önerildiği ortaya çıkarken, teknik heyetin bu iki futbolcuyu yaşlı görmesi sebebiyle veto ettiği belirtildi. Wesley Sneijder'in menajerliğini yapan "PLAYERS UNİTED MANAGEMENT'in'' istenildiği takdirde Çin'de mutsuz olan Pelle'yi Galatasaray'a getirmeye hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin bu ismi hem yaşı hem de maliyeti sebebiyle geri çevirdiği anlaşıldı.

KALOU'NUN İSTATİSTİKLERİ İYİ AMA...



Graziano Pelle'den sonra bir başka veto edilen isimse Fildişili golcü Salomon Kalou oldu. 3 sezondur Herta Berlin'de top koşturan tecrübeli golcünün istenildiği takdirde Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtilirken, daha önce Tolga Ciğerci transferinde kurulan yakın ilişkilerden dolayı Alman kulübünün herhangi bir zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 17 gol 2asist, bu sezon ise 13 maçta 5 gol 1 asist yapan Kalou'nun da yaşlı bulunması bu tansferin de önüne geçti.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor