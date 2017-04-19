Cüneyt Tanman: Galatasaray derbiyi kaybederse çok şey değişir

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden ve efsane futbolcularından Cüneyt Tanman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanılacak derbide alınacak olumsuz bir sonucun sarı-kırmızılı kulüpte çok şeyi değiştirebileceğini söyledi.

Tanman, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbinin Galatasaray için çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesi çok şeyi değiştirebilir." dedi.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimden daha önce istifa eden Tanman, sarı-kırmızılı kulübün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: "Fenerbahçe maçının kaybedilmesi yönetimdeki sıkıntıyı daha da yukarı taşır. Yönetimin pişkinliği de var, çekilecek gibi gözükmüyor. Çok hevesli olan muhalifler de yok. Galatasaray'ın mali şartları muhaliflerin cesaretini kırıyor olabilir. Normal şartlarda başka bir yönetim bu kadar başarısız olsaydı çoktan erken kongre toplanırdı. Geçmişteki gibi olsa muhalifler mutlaka bu yönetimi bir seçime zorlardı. Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesi çok şeyi değiştirebilir. Çok önemli değişimin başlangıcı olabilir. Sportif olarak ciddi bir başarısızlık olacak. Mali olarak da çok başarılı olmadığı gözüküyor. Bu anlamda Fenerbahçe maçı, Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı çok önemli."

"Galatasaray için çıkış maçı gibi gözüküyor"

Cüneyt Tanman, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e yenilen Galatasaray'ın derbiye mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Medipol Başakşehir mağlubiyetinden sonra bu derbi daha da önemli hale geldi. Aslında normal şartlarda şampiyonluğa koşan iki takım arasındaki derbi olması gerekiyor ancak iki ekip de beklentilerin gerisinde. Teknik direktör değişikliğinden sonra Galatasaray'ın iyi olması beklenirken, takım içinde daha tatsız olaylar yaşandı. Hem oyun sistemi hem de teknik direktör ile oyuncular arasındaki ilişki anlamında Medipol Başakşehir maçında çok ciddi bir hezimete uğradılar. Derbi, sıkıntılardan kurtulma açısından Galatasaray için çıkış maçı gibi gözüküyor."

"Şanslar eşit görünüyor"

Cüneyt Tanman, Galatasaray'ın son iki yılda birkaç kez teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatarak, "Kurumlar için istikrar ve uzun vadeli planlar önemli. Galatasaray iki senedir bunları başaramıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanılıyor. Yönetimin içinde değişimler var. Bundan dolayı Galatasaray'dan başarı beklemek mümkün değil. Bu, iki yıldaki başarısız yönetimin sonucudur. Sahasında oynamasına rağmen 'Galatasaray favori.' diyemiyoruz. Açıkçası iki takım da iyi bir görüntü vermiyor. En azından Fenerbahçe'nin defansif kurgusu ve rakibini oynatmama konusunda bir başarısı var. O açıdan Galatasaray'ın sahasında olmasına rağmen şanslar eşit görünüyor. Her türlü sonuç çıkabilir." diye konuştu.

Derbilerin sonuçlarını önceden tahmin etmenin kolay olmadığını anlatan Tanman, "Galatasaray cephesinden baktığımızda mutlaka kazanılması gereken bir derbi ama kadro yapısı itibarıyla çok da kırılgan bir noktada." ifadelerini kullandı.

Derbide teknik direktör Igor Tudor'un tercihlerinin de çok önemli olacağını kaydeden Tanman, "Tudor gelir gelmez takım içindeki birçok oyuncuyla ilişkilerini bozdu. Şimdi bazı oyuncularla ilgili düşüncelerinde geri adım atacak mı, Sneijder ve Podolski'yi yine kullanacak mı? Bence kullanması gerekiyor. Kadro tercihi çok önemli olacak. Hakem kararları da aynı şekilde önemli olacak. Erken gol bulsa bile Galatasaray'ın 90 dakikayı sürüklemesi çok kolay değil, çünkü çok kırılgan." değerlendirmesinde bulundu.