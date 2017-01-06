Galatasaray Lucas Ontivero'nun sözleşmesini feshetti
Galatasaray Kulübü, Mancini döneminde takım katılan Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
İŞTE GALATASARAY'IN KAP'A GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA
Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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