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Galatasaray Lucas Ontivero'nun sözleşmesini feshetti

Galatasaray Kulübü, Mancini döneminde takım katılan Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

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İŞTE GALATASARAY'IN KAP'A GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA
 
Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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