Levent Özçelik 'Galatasaray' sorusu sordu Rıdvan Dilmen'in sabrı taştı

Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da Levent Özçelik'in moderatörlüğündeki programda önemli açıklamalar yaptı. Sohbetin bir anında Özçelik'in, "Galatasaray'dan teklif gelse gider misiniz?" sorusunu, "Teklif etmezler ki" yanıtını verdi.

Levent Özçelik'in, "Galatasaray'dan teklif olsa?" şeklindeki sorusu ise Rıdvan Dilmen'den sıra dışı bir karşılık buldu: "Bana küfür ettirtme şimdi!"

Dilmen, bu sözlerinin devamında ise, "Futbolculuk zamanımda Galatasaray'a gitmezdim. Onlar da zaten beni istemezdi. Ben Fenerbahçe'ye canımı veririm. O kadar seviyorum." dedi.

Dilmen, Lyon-Beşiktaş maçı ile ilgili bir skor tahmini yapıp yapamayacağı yönündeki soruya ise, "Zor karşılaşmalar bunlar. Lyon-Beşiktaş maçı da 0-0 başlar ve devam eder. Sonrasını hep birlikte göreceğiz" dedi.