Dursun Özbek Galatasaray'ı halka açıyor

Divan Başkanlığı tarafından görevlendirilen komisyonun hazırladığı raporla ‘Lise’ dışından üyelik mümkün hale geliyor. Revize edilen sistem ile beraber, Galatasaray artık halka yani taraftarına kapılarını açıyor.

Galatasaray üyelik sistemi yeni tüzükle beraber değişiyor. Divan başkanlığı tarafından görevlendirilen 6 kişilik komisyonun hazırladığı ve yönetim kuruluna sunduğu yeni tüzüğe göre lise dışından üye olabilmenin önündeki zorluklar ortadan kalkıyor. Yönetim kuruluna 2016 Ağustos’unda verilen çalışma ile E Grubu yani dışardan başvurular konusundaki zorluklar ortadan kalkıyor.

Eski sistemde GS lisesi dışından en az fazla senede 50 kişi üye olabilirken yeni tüzüğe göre bu sayı 600’e kadar çıkabilecek. Galatasaray’daki mevcut üyelik sistemi şöyle:

A Grubu: Galatasaray Lisesi mezunları

B Grubu: Üyelerin aileleri ve çocukları

C Grubu: Başkan kontenjanı (15 kişi)

D Grubu: Eski sporcular

E Grubu: Dışardan üyeler

Eski sistemde kayda açık üyenin yüzde 3’ü kadar üye alınırken, bu yaklaşık 240-250 kişinin üye olması anlamına geliyordu.

Başvuru yeniliği

Bu 250 kişilik kontenjanın önemli bir bölümünü ise lise mezunları, üye yakınları, başkan kontenjanı ve eski sporcular oluşturuyordu. Dışarıdan en fazla 50 civarında üye alınabiliyordu. Yeni tüzükle ise A, B,C ve D Grubu üyelerinden ne kadar başvuru varsa kabul edilmesi öngörülüyor. Dışardan üyelerin bulunduğu E Grubu için ise yeni tüzükle kayda açık değil toplam üye sayısının yüzde 5’inin dikkate alınması öngörülüyor. Bu da yaklaşık 600 kişilik bir kontenjan anlamına geliyor. 10 bin lira vererek üye olan bu grup kulübe 6 milyon lira getirecek.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi raporunu değerlendikten sonra göre tüzük kongresi yapacak. Aynı zamanda Yönetim Kurulu İlkeleri Komitesi’nin çalışmasını da geçen ay alan yönetim her iki çalışmayı değerlendirdikten sonra kongreye gidecek.

Denetçiler ayrı seçilecek

Tüzükteki dikkat çeken bir diğer nokta ise denetim kuruluyla ilgili oldu. Mevcut sistemde başkan ve yönetim kurulu ile beraber denetleme, sicil ve disiplin kurulları da aynı listede genel kurul tarafından seçiliyordu.

Ancak başkan ve yönetimi denetleyecek kişilerin bu şekilde değil ayrı bir şekilde seçilmesi öneriliyor.

Ayrıca başkan ve yönetim olağanüstü seçimle düşse bile denetçilerin 3 senelik görev süresini tamamlaması yeni tüzükte yer alıyor.

6 kişilik komisyon

Divan başkanlığı tarafından görevlendirilen 6 kişilik komisyonda Mehmet Helvacı, Taner Aşkın, Metin Öztürk, Ahmet Şenkay, Mustafa Cengiz ve Arkın Obdan yer aldı.