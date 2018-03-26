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Trabzonspor hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, pas çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ilk olarak salonda oyunculara bireysel program uygulandı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde pas çalışması yaptı. Ana bölümde sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları (4x6 dakika) oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kampından dönen Selçuk İnan, yapılan kontrolleri sonrasında günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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