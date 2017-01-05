Galatasaray'da Garry Rodrigues için sona gelindi

Galatasaray, uzun süredir bitirmek için uğraştığı Garry Rodrigues için artık gün değil, saatleri sayarken, müjde niteliğinde bir açıklama daha geldi...

Oyuncusunu Levadiakos maçının kadrosundan son anda bu transfer gelişmesi sebebiyle çıkartan PAOK’un hocası Vladimir İviç, karşılaşma sonrasında bu tavrının gerekçelerini paylaştı. Artık Rodrigues’i takımının bir parçası olarak görmediğini dile getiren PAOK’un teknik patronu, “Burada olmak istemeyenler doğal olarak takımda değil. Aklımda olanları biliyorum ama transferin gerisi yönetimle görüşülmesi gereken şeyler” ifadelerini kullandı.

Oyuncu haber bekliyor

Cim Bom’un Yunan temsilcisiyle bonservis konusunda son pazarlıkları ve ödeme planını konuştuğu süreçte gelen bu önemli açıklama, 26 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceğinin bir garantisi olarak kabul edildi. Bireysel antrenmanlarına devam eden Rodrigues’in kulüplerin anlaşmasını beklediği, ardından soluğu hemen Antalya’da alacağı dile getirildi.